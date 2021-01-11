Кировчанам с детьми заплатят увеличенные пособия

С нового года в России введена ступенчатая система пособий для малоимущих семей с маленькими детьми. Для ряда семей это приведет к увеличению пособий. Об этом сообщил по итогам совещания с президентом РФ глава Минтруда Антон Котяков.

Раньше пособие для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет составляло 50 процентов от прожиточного минимума в регионе. Таким оно и останется для большинства семей. Впрочем, некоторые смогут претендовать на повышение до 75 и даже 100 процентов этой суммы.

Чтобы получить увеличенное пособие, доход семьи должен быть ниже определенного уровня. Как уточнили в правительстве РФ, если пособие в размере 50 процентов от прожиточного минимума не выводит семью из нуждающихся, то оно будет повышено на 25 процентов. Если и этой суммы будет недостаточно для исключения из числа малоимущих, пособие вырастет до 100 процентов прожиточного минимума.

Также при начислении выплат будут учитываться не только доходы, но и имущество семей. Заявление на повышение пособия можно будет написать с 1 апреля.

Стоит отметить, что количество семей, получающих повышенные пособия, будет зависеть от суммы прожиточного минимума, установленного в регионе. В России сумма прожиточного минимума на 2021 год установлена в размере 11653 рубля.