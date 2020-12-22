Кировчанам снизили плату за мусор

Областная служба по тарифам утвердила тариф на мусор на 2021 год. По сравнению с текущим он стал ниже на 7,4 процента.

Единый тариф на мусор на 2021 год составит:

I полугодие – 779,40 руб./ куб. м.

II полугодие – 812,06 руб./ куб. м.

В настоящее время плата за мусор составляет 841,56 руб./ куб. м.

По информации РСТ, «мусорный оператор» АО «Куприт» запросил тариф в размере 1073,51 руб./куб. м. После анализа были снижены заявленные расходы на захоронение и транспортировку отходов. Также был использован объем отходов, который предусмотрен территориальной схемой.

Учтены при расчетах и возвраты недополученных средств по решению суда.

Ранее мы рассказывали, какие изменения произойдут в мусорной сфере Кировской области.