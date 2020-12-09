Кировчанам сообщили о погоде на Новый год

Сразу несколько тематических сайтов выложили информацию о том, что ждёт жителей региона в главную ночь года.

И все агентства, специализирующиеся на климатической ситуации, сходятся в прогнозах. Новогодняя ночь может стать одной из самых тёплых за последние годы.

Пока регион остаётся под властью прохлады. Но во второй части месяца всё должно измениться. Антициклон сместится и в Кировскую область смогут зайти тёплые воздушные массы. Погода станет на несколько градусов теплее нормы.

В канун праздника ночью столбики термометра опустятся не ниже -3…-5 градусов. Днём 1 января будет около -3. Новогодние каникулы обещают быть снежными и аномально тёплыми. От +1 до -8 градусов.

По информации gismeteo.ru, Новый год-2020 мы встречали в морозную погоду. Ночью с 31 декабря на 1 января температура местами опускалась до -24 градусов. На позапрошлый новый год — 2019 также было холодно. Около -19 градусов. Сбудутся ли прогнозы синоптиков на главную ночь 2021 года — станет известно позже.

Ранее мы сообщали о том, какие продукты подорожают к Новому году–2021 (вы не ожидали!).

Фото: mignews.ru