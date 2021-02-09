Кировчанам удалось снять рысь, которую не видели с прошлого года

Она попалась в фотоловушку в Верхошижемском районе.

Огромный кот пришёл к приманке. Еду разложил человек, повесивший камеру с опцией ночной съёмки. Видео появилось в интернете. За сутки оно набрало почти 4 тысячи просмотров.

Пост появился в группе «Мой Верхошижемский район». Автор сообщал, что камеру повесил в ноябре прошлого года. Он очень хотел запечатлеть в первую очередь рысь и куниц. Зимой 2019-2020 гг. фотоловушка также стояла на этом участке. Часто в неё попадал большой пушистый кот. Но в этом году рысь куда-то пропала. Не помогла даже прикормка, которую первыми нашли и съели волки. Было оставлено новое угощение.

На днях крупный кот всё-таки оказался в кадре. Он пришёл в ночное время. Сначала разыскивал пищу в снегу, потом пометил дерево и удалился. Пользователи, которые посмотрели съёмку, с восхищением отзываются о рыси. Этих животных не так много на территории нашей области.

Фото: vk.com/moyvr