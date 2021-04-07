Кировчанам вернут часть платы за коммунальные услуги

Проект с «коммунальным кэшбеком» запускает «ЭнергосбыТ Плюс». Как сообщается на сайте компании, в акции под названием «Плати просто!» могут поучаствовать все кировчане, получающие квитанции от «Энергосбыта» за тепло, электричество и горячую воду.
Участники акции смогут получить кэшбек только однажды. Он будет разыгрываться 1 раз в месяц с помощью генератора случайных чисел. Первый платеж на сумму кэшбека будет уменьшен уже в июне.
Для этого нужно:
- — иметь регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);
- — оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;
- — сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее чем 500 (пятисот) рублей.
Ключевым условием для участия является отсутствие задолженности на дату начала акции и в период ее действия. Детали акции можно узнать здесь.
Ранее акцию с возвратом денег за проезд запустило кировское АТП.