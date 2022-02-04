Кировчане 9 лет были рабами на лесозаготовках в Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии завершил расследование дела об использовании рабского труда на лесозаготовках. Пострадавшими по нему проходят 7 жителей Кировской области и Удмуртской Республики.

Лесозаготовительную плантацию организовали четверо местных жителей. С 2011 по 2020 годы они нанимали сотрудников, отбирали у них паспорта и заставляли работать на производственной базе в Глазовском районе. К работе людей принуждали с помощью угроз и насилия. Жили «рабы» в бытовках на этой же базе.

Помимо этого, работников принуждали к даче ложных показаний по делу о похищении человека.

Однако тайна «рабовладельцев» вскрылась. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Потерпевшими по нему проходят 7 жителей Кировской области и Удмуртии.

В настоящее время расследование дела завершено. Материалы направлены в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, шестеро из указанных лиц, в том числе адвокат одного из обвиняемых, с применением насилия принуждали двух потерпевших к даче ложных показаний по уголовному делу в отношении обвиняемых, связанному с похищением человека, свидетелем которого они являлись.

Ранее мы писали, что трое жителей Нолинского района похитили 19-летнего парня.