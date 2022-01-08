Кировчане бесплатно пользуются услугами государственных сиделок

В регионе при госучреждениях работает 131 сиделка, рассказали в правительстве

В минувшем году, впервые, сотрудники центров соцобслуживания населения прошли обучение по программе «Помощник по уходу. Патронаж» и получили квалификацию «Сиделка». Благодаря этому у кировчан появилась возможность бесплатно воспользоваться услугами квалифицированных помощников.

За год выпустили три потока специалистов этого профиля, всего 131 сиделку. На специальных манекенах они отрабатывали знания необходимые для оказания всесторонней помощи пожилым людям и инвалидам, особенно лежачим. Сиделки обладают опытом использования техсредств реабилитации, таких как функциональные кровати, скользящие простыни, доски для перемещения. Также их научили перемещать людей с ограниченными возможностями, что делать чтобы не было пролежней, проводить с подопечными гигиенические процедуры и оказывать первую помощь.

Тем кировчанам, кому требуется ежедневный профессиональный уход в течение длительного времени, услуги сиделки предоставят бесплатно, отметили в министерстве соцразвития области. Чтобы получить специалиста в помощь себе или своим близким нужно обратиться по номеру: 8-800-201-21-09.

Фото: kirovreg.ru