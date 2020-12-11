Кировчане делятся мечтами в акции «Ёлка желаний»

Акция направлена на то, чтобы в новогоднее волшебство поверили социально незащищённые люди.

В середине ноября стартовала ежегодная Всероссийская акция «Ёлка желаний», которую проводит благотворительный проект «Мечтай со мной». Приём заявок продлится месяц — до 15 декабря. А исполнять желания уже начали! Дарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно будут до конца февраля.

Те, кому хорошо, могут стать благотворителями и партнёрами. Они могут поделиться частичкой своего тепла и энергии, ведь те, кто дарит всегда получают больше.

«Мечтатели» могут оставить заявку, где указать своё заветное желание. Мечта может быть как материальной — получить в подарок на Новый год цифровую технику, одежду, игрушки, спортивные товары, музыкальные инструменты, книги, — так и не материальной. Можно попросить организаторов акции устроить путешествие, познакомиться с кем-то известным, примерить на себя какую-то роль, узнать закулисье какой-то профессии.

От Кировской области для участия в акции уже поступило 38 заявок. Их можно подать на портале елкажеланий.рф. Отметим, поскольку акция рассчитана на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, для исполнения нужно будет заполнить форму и приложить подтверждающие документы.

В прошлом году в рамках акции глава региона подарил пенсионерке из Кирово-Чепецкого района телевизор. Школьница из с. Полом побывала в столице и познакомилась с тем, как появляются мультфильмы на «Союзмультфильм».

Фото: yandex.ru