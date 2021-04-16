Кировчане делятся в соцсетях снимками ледохода на Вятке

Неожиданно и стремительно к 16 апреля Вятка освободилась ото льда. Это произошло на неделю раньше, чем обещал официальный прогноз. С самого утра жители Кирова выкладывают в соцсетях снимки весенней реки.

— Доброе утро, друзья! Лёд не только тронулся, он уже почти сбежал. Вчера днём река Вятка возле Кирова освободилась от ледяных оков. Весне — дорогу! – написал на своей странице «ВКонтакте» зампред правительства области Роман Береснев, снабдив свой пост снимками.

— Ледоход на Вятке в этом году случился чрезвычайно стремительно. Еще в начале неделе лед вроде бы прочно и надежно сковывал реку, а уже сегодня вода вырвалась из ледяного плена. Жаль, я совсем пропустил этот момент, он очень хорош своей эстетикой, а ведь мы уже забыли, что такое полноводная, широкая Вятка, — написал в телеграм-канале «Пешком по Вятке» историк-краевед Антон Касанов.

Еще несколько кадров свободной ото льда реки опубликовал в своем «Инстаграме» отец Владимир (Путинцев), настоятель Троицкой церкви в Макарье.

По данным проекта Allrivers, за минувшие сутки уровень воды в Вятке около Кирова поднялся на 45 см, до +30 выше нулевого поста, что чуть выше среднего за 12 лет. Под Котельничем +194 см, в Вятских Полянах вдвое выше.

Между тем, не все согласны, что это – ледоход. В телеграм-канале «Красивый Киров» появилась следующая запись:

— Ледоход в этом году ещё не случился. Ни стремительно, ни как-то по-другому. Просто вода выступила поверх льда. Вода, которая своим давлением и начнёт ломать лёд. И тогда будет ледоход. Может уже сегодня, а может завтра. Вроде каждый год всё одинаково, но почему-то многие путаются и путают других 😉

Фото: vk.com/id458286148, www.instagram.com/batushka_vladimir, Регина Погудина