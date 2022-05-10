Кировчане делятся впечатлениями о пятилетке с Игорем Васильевым

Напомним, Игорь Васильев сегодня сообщил, что в связи с грядущим истечением срока полномочий покидает должность главы Кировской области и уходит на федеральную работу. Жители региона начинают давать оценки последних пяти лет.

Татьяна Телицына, глава Белохолуницкого района и Совета ассоциации муниципальных образований региона:

— Для меня это известие стало большой неожиданностью. Только 21 апреля мы встречались, намечали планы дальнейшей работы… Сегодня сложно сформулировать оценку всех пяти лет, но могу отметить, что у нас была выстроена очень активная конструктивная работа, Игорь Владимирович всегда присутствовал на собраниях ассоциации муниципальных образований, участвовал в диалоге.

Не случайно в этом году в этом году нас, глав районов, так порадовали выделенные нам впервые из бюджета сразу 2 млрд рублей, деньги на ремонт детских садов, а также своевременное выделение средств на подготовку к отопительному сезону. Обычно давали где-то летом, а в этом году уже весной. Я очень благодарна Игорю Владимировичу. Надеюсь, мы не прощаемся навсегда, если он продолжит работу на федеральном уровне.

Кирилл Писный, предприниматель, активист общественной организации «Вятка без мусора»:

— Лично я Игорю Владимировичу благодарен, за его работу, подходы и результаты. У него есть, чему поучиться. Во-первых, он в начале своей работы выстроил хорошие отношения с местными общественниками. Очевидно, что предпочитал технократов, а не лизаблюдов на чиновничьих должностях важных. И есть, что немаловажно, пусть с переменным успехом, но реальные достижения как в образовании, так и в здравоохранении. В Кировской области это всегда очень сложное направление, социальная сфера очень много ожидает. Я думаю, что он сам об этом достаточно отчитывался.

Во-вторых, что не менее важно, он правильно сделал, что разделил губернаторскую должность и председателя правительства, чтобы эффективно работать с местным человеком, как и хотели кировчане. А сам губернатор занимался больше тем, что привлекал дополнительные средства для области из федерального бюджета, это дало хорошие результаты во многих сферах.

Оксана Юрьевна Сивогривова, начальник управления культуры и социальной работы администрации Советского района:

— Хочется сказать большое спасибо Игорю Владимировичу за его умелое и успешное руководство областью. Мы знаем, что значительно сократился госдолг области, построено немало школ и детских садов, большое внимание уделялось сельскому хозяйству. Социальные вопросы в области всегда были на первом месте, об этом мы знаем по формированию бюджета области. Я работаю в культуре, и очень отрадно, что глава региона всегда уделял большое внимание этой отрасли.

Игорь Владимирович всегда открыт для любого диалога, он внимательный и сердечный в общении с простыми людьми. Жаль, что он от нас уходит, но я уверена, что он принесёт много пользы на федеральном уровне. Мы желаем ему успехов, крепкого здоровья и не забывать жителей Кировской области.

Надежда Казакова, главный редактор газеты «Слободские куранты»:

— С Игорем Владимировичем главные редакторы районных газет Кировской области встречались регулярно. За истекшие два года такое наше живое общение во время пресс-конференций даже вошло в привычку. Встречи были и тематическими (посвященными дорогам, здравоохранению), и разноплановыми. Тогда вопросы на них озвучивались самые разные, но всегда те, которые привезли главные редакторы от своих читателей — жителей районов. Я лично озвучивала несколько таких вопросов по поручению слобожан, иногда мне сразу давался емкий и окончательный ответ, где-то глава региона просил отсрочку, поручал разобраться в ситуации.

Пересекались мы и в Слободском. Например, Игорь Владимирович был на Дне города в прошлом году: поздравлял лучших из лучших жителей, вручал награды, радовался, как преобразился наш детский парк и легко общался со слобожанами.

А если не о работе, то он оставил тёплые впечатления ещё и тем, что совсем недавно, в конце апреля, он лично поздравил меня по телефону с юбилейным днем рождения. Я стояла у торговых рядов, что на ул. Советской в Слободском, когда неожиданно раздался звонок из аппарата губернатора. Будучи тоже где-то на улице, Игорь Владимирович нашёл минуту, чтобы сказать молодому редактору районного издания несколько приятных слов.