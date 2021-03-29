Кировчане доплатят 8,5 миллиона за нелегальный газ

В феврале специалисты «Газпрома» провели проверку газовых счетчиков жителей Кировской области.

По итогам рейдов было выявлено 1,3 миллиона кубометров неучтенного природного газа, а также 45 неисправных счетчиков. По последним была доначислена плата еще за 45 тысяч «кубов».

Помимо этого, в областном центре, а также в Зуевке и Каринторфе были выявлены факты несанкционированного отбора газа. Нелегальных абонентов отключили от газопровода, определив объем «краденого» газа в 13 тысяч кубометров, исходя из максимальной мощности установленного оборудования. Материалы о нарушениях переданы в полицию.

Как отметили в «Газпроме», проверки счетчиков являются систематическими, поскольку самовольное подключение к газовым сетям приносит не только материальный ущерб, но и опасно для жизни граждан.

Ранее мы писали, что в Кировской области увеличат расходы на газификацию.