Кировчане говорят, почему участвовать в выборах важно

В 08:00 в Кировской области открылись избирательные участки. Проголосовать можно за кандидатов в депутаты Государственной думы, Законодательного собрания региона и представительные органы муниципальных образований. Мы поинтересовались у жителей области, почему они считают важным участвовать в голосовании.

Председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области, участник регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Русских проголосовал утром, пояснив, что такие важные вещи лучше не откладывать.

«Сейчас мы можем повлиять на то, в какой ситуации и в какой стране нам жить в течение следующих пяти лет. Те решения, которые будут приниматься со стороны власти – Госдумы, нашего Законодательного Собрания – мы можем повлиять на них, в том числе, через голосование и избрание тех кандидатов, которые, по нашему мнению, должны представлять интересы жителей области, профсоюзов. Активная гражданская позиция для меня важна, и я считаю, что вне зависимости от того, кто и как настроен к разным партиям, мы все должны сделать свой выбор», – добавил Русских.

В первый же день голосования свой участок посетил и председатель Совета ветеранов Арбажского района Вячеслав Лобанов.

Другие кировчане планируют поход на избирательные участки в выходные. В их числе – заслуженный врач Кировской области, заведующая отделением Кировской клинической офтальмологической больницы Ольга Леванова.

«Я планирую голосовать 18 сентября, потому что сегодня работаю. Считаю важным участвовать в выборах, потому что в последние годы в сфере здравоохранения делается очень много для врачей: и в плане зарплат, и обновления и закупок оборудования, и комфорта труда. Хочется, чтобы развитие продолжалось», – поделилась Ливанова.

Председатель клуба военных моряков запаса «Альбатрос» Василий Труфанов из Подосиновского района вместе с женой тоже, скорее всего, пойдут голосовать в субботу, потому что в этот день в местном Доме культуры будет проходить праздник – День лесника.

«Я в выборах всегда участвую, потому что нужно поддерживать порядочных людей, которые готовы представлять наши интересы. Но что главнее, мы делаем это не только для себя, но и для будущих поколений – ведь подрастают внуки и правнуки. Да и вообще отмалчиваться как-то неправильно», – считает он.

Напомним, в Кировской области работают 1 165 избирательных участков, они открыты с 08:00 до 20:00 17, 18 и 19 сентября.