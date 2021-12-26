Кировчане хотят видеть на корпоративе Лепса, а не хотят — Бузову

Составлен рейтинг музыкальных предпочтений жителей России, в том числе и Кирова. А именно, каких современных отечественных музыкальных исполнителей россияне хотели бы увидеть на своем новогоднем корпоративе.

Рейтинг составлен службой исследований hh.ru. В нём лидирует вариант ответа «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе никого из наших музыкантов».

Лидерами предпочтений стали группы «Би-2» и «Руки вверх», а также Григорий Лепс, кстати, был случай, когда москвичи решили, что в Кирове есть площадь и улица имени Лепса (перепутали с Лепсе).

А вот, кого жители страны не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе — Басков, Бузова, группы «Тату» и Iowa. Они набрали лишь по 1% голосов респондентов. Также непопулярными оказались Киркоров и группа «Виагра».

Фото из открытых источников