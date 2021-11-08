Кировчане хвастаются урожаем клюквы

Несмотря на осенние холода и снег, жители Кировской области продолжают собирать ягоды и грибы.

Так, в первые дни ноября кировчанин набрал ведро клюквы на болоте в Верхошижемском районе. Фото урожая мужчина поделился в сообществе «Грибы Кировской области».

Любитель тихой охоты явно знал, куда идти. Как отметили подписчики группы, вблизи Кирова подобных клюквенных болот нет.

Клюква – очень неприхотливая к погоде ягода. Ее сбор начинается в сентябре и продолжается вплоть до морозов. Иногда эту ягоду берут даже из-под снега.

Продолжают собирать в Кировской области и грибы. В лесу до сих пор можно найти лисички, серушки, зеленушки – правда, в основном свежемороженые.

— Первый раз такой длинный сезон без снега и с грибами каждый раз, — говорится в сообществе.

Фото: vk.com/griby_kirovskayaoblast