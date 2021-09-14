Кировчане и цифровой мир: возможности новой реальности

В современном мире, в условиях пандемии коронавируса вопросы доступности связи приобретают действительно жизненно важное значение. Всё большее количество услуг предоставляется населению в электронном виде, развивается дистанционное образование, расширяются возможности телемедицины.

В связи с этим востребованными становятся новые цифровые профессии. Нередко можно услышать и заявления о том, что стране не хватает отраслевых специалистов с ИТ-навыками. Как решается данная проблема у нас в регионе? На этот и ряд других вопросов мы попросили ответить и. о. министра информационных технологий и связи Алексея Сухих.

– Алексей Васильевич, могут ли кировчане получить новые цифровые профессии? Какие и как?

– Действительно, потребность в кадрах, обладающих цифровыми навыками, на сегодняшний день очень велика. И речь не только об ИТ-специалистах в классическом понимании – программистах, web-дизайнерах, системных администраторах, – а в том числе о людях, способных работать с цифровыми данными и сервисами. Именно поэтому работа ведётся в двух направлениях, с одной стороны – это увеличение контрольных цифр приема в вузах по ИТ-специальностям. За период с 2021 по 2024 годы контрольные цифры приёма в целом по Российской Федерации должны вырасти с 60 до 120 тысяч человек. Такая задача стоит перед всеми регионами, перед всеми вузами, которые работают в этой сфере.

С другой стороны, в настоящее время на уровне федерации разработано большое количество программ и обучающих курсов, направленных по повышение цифровых компетенций у представителей самых разных отраслей. Это и занятия на образовательном портале Готовкцифре.рф, разработанном в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», и проект «Цифровые профессии», позволяющий повысить свою квалификацию при финансовой поддержке государства. Если говорить о формировании цифровых навыков у молодого поколения, то нельзя не упомянуть «Урок цифры», проект который реализуется в течение учебного года и помогает школьникам получить знания по тому или иному направлению информационных технологий. Конечно, все эти образовательные сервисы и программы доступны для кировчан, и мы видим, что интерес к цифровым технологиям у жителей нашей области постоянно растёт.

– Когда мы говорим о приобретении новых цифровых профессий, имеем в виду молодежь и людей трудоспособного возраста. А как быть пенсионерам, которые также являются активными пользователями услуг, предоставляемых в электронном виде?

– Важно отметить, что практически все вышеперечисленные проекты за парой исключений не имеют возрастных ограничений, и присоединиться к ним могут участники любого возраста. Кроме того, мы продолжаем вести работу над трансформацией проекта «Волонтёры информационного общества», который долгое время реализовывался в Кировской области. В новом проекте кировчане смогут овладеть и расширить навыки пользования мобильными гаджетами.

Что касается наших киберпенсионеров – участников регионального и федерального этапов чемпионата по компьютерному многоборью, то, хотя в этом году нам не удалось выйти в число лидеров на уровне страны, но на уровне Приволжского федерального округа мы завоевали третье место. Мы проанализировали результаты и кое-какие выводы сделали, например, как раз о том, что нашим участникам надо подтянуть навыки владения смартфоном. Будем работать.

– Министерство активно участвует в формировании новой реальности госуправления. Государственные и муниципальные служащие проходят обучение цифровой трансформации…

– В Кировской области с 2019 года реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики», в рамках которого предусмотрены мероприятия по повышению квалификации сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам цифровой трансформации. Курсы повышения квалификации проводятся РАНХиГС за счет средств федерального бюджета.

В 2020 году обучение прошли 80 служащих. На 2021 год для Кировской области доведён показатель по количеству обученных 105 сотрудников, зачисление на обучение проводится по итогам вступительных испытаний.

На текущий момент 29 сотрудников завершили обучение по программе повышения квалификации «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции». В отборе приняли участие 50 человек, 44 из них зачислены на программу «Основы цифровой трансформации». Завершится обучение по этому направлению 14 сентября.

Следующие образовательные курсы начнутся уже с 15 («Основы цифровой трансформации») и 20 сентября («Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции»). Министерством информационных технологий и связи Кировской области организована работа с органами исполнительной власти по организации максимально возможного направления специалистов на обучение.

Кроме того, специалисты органов власти могут пройти бесплатный онлайн – курс по цифровой трансформации.

– В области проходит региональный конкурс «Лучший МФЦ-2021». Не так давно слышала такой отзыв о работе МФЦ: через него можно всё и очень удобно! Как меняется перечень оказываемых услуг: что новое появляется, а что уходит из-за невостребованности?

– Работа по расширению перечня государственных услуг ведётся в МФЦ на постоянной основе. В течение 2021 года добавились новые услуги Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы, Министерства внутренних дел, министерства социального развития Кировской области.

В центрах «Мои Документы» можно также получить бесплатную юридическую помощь. Консультации проводятся в рамках заключенного соглашения с Адвокатской палатой Кировской области.

Третий год подряд мы принимаем документы абитуриентов на поступление в учреждения среднего профессионального образования. Это особенно актуально для жителей отдаленных населённых пунктов, которым ранее приходилось бы выезжать в областной центр или другой город, где находится учебное заведение.

Не так давно стал доступен сервис записи к врачу через МФЦ. Это дополнительная возможность для жителей районов получать своевременную медицинскую помощь.

А для тех, кому нужна помощь в познании портала госуслуг, эксперты центров госуслуг проводят цифровое консультирование и рассказывают, как получать услуги онлайн, не выходя из дома.

Для комфортного ожидания приема заявители могут воспользоваться гостевым wi-fi. Всего в центрах госуслуг организованы 55 точек бесплатного доступа в интернет.

Во всех окнах центров госуслуг установлены POS-терминалы для быстрой и безопасной оплаты госпошлины за государственные услуги.

Со 2 августа все центры «Мои Документы» Кировской области ведут приём заявлений о включении в список избирателей для голосования по месту их фактического нахождения в дни сентябрьских выборов. Заявление можно подать и на портале госуслуг.

Записаться на прием в центры «Мои Документы» можно по телефонам 8 800 707 43 43 и 27-27-50, на сайте моидокументы43.рф, а также через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8 922 906 27 50.

– Популярность Единого портала государственных и муниципальных услуг также растёт. На нем зарегистрированы более 83% жителей области. Как область выглядит по этому показателю на уровне других регионов?

– С нашей стороны на постоянной основе проводится работа по популяризации сервисов портала госуслуг, количество пользователей портала госуслуг увеличивается. На сегодняшний день число центров подтверждения учётных записей в Кировской области составляет 535 единиц, подтвердить свою учетную можно в любом многофункциональном центре. Кировская область занимает 43 место в Российской Федерации по показателю подтверждённых учетных записей на портале госуслуг.

– А что с развитием телефонной и интернет-связи в регионе? В интернете можно встретить такие цифры: в 2021 году мобильная связь появится в 103 малых населённых пунктах области, доступ к высокоскоростному интернету получат 609 социально значимых объектов. Как ведётся работа по созданию современной инфраструктуры в районах?

– В регионе реализуется целый ряд крупных инфраструктурных проектов. Так, совсем недавно мы завершили работы по первому этапу федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Исполнителем по проекту выступило ПАО «Ростелеком». По итогам реализации программы бесплатный доступ к сети «Интернет» получили 100 000 жителей 228 малых населенных пунктов региона. Последние километры оптики были проведены до деревни Федосята Белохолуницкого района, поселка Межколхозстрой в Слободском районе и села Пищалье Оричевского района. Точки доступа там заработали в июле 2021 года. На сегодняшний день жителям сёл и деревень – участников проекта доступны все интернет-ресурсы на скорости до 10 Мбит/с, в том числе сайты региональных и муниципальных органов власти.

Работа по обеспечению доступа к связи и сети «Интернет» для жителей региона будет продолжена и в дальнейшем. Так, уже ведётся работа по реализации второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства. Он предусматривает обеспечение высокоскоростного интернета сёл и деревень с населением от 100 до 250 человек, а также начало предоставления в малых населённых пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи, где они в настоящее время недоступны. В 2021 году в Кировской области отобраны 103 населённых пункта с численностью проживающих в них жителей более 20 000 человек, в которых будут устанавливаться мини базовые станции мобильного оператора, благодаря которым пользователи получат уверенную мобильную связь на территории населённого пункта и в радиусе до 2,5 километров от места установки станции.

Кроме того, продолжается реализация другого федерального проекта – «Информационная инфраструктура» – в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Исполнителем по проекту на федеральном уровне также определено ПАО «Ростелеком». В этом году завершается третий и самый масштабный для нашего региона этап этого федерального проекта.

Проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» рассчитан на три года и реализуется с нарастанием количества подключений: в 2019 году доступ к высокоскоростному Интернету получили 379 социально-значимых объектов (СЗО), в 2020 – 466, в 2021 – получат 609. Среди подключаемых объектов школы, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии и органы власти в муниципальных образованиях Кировской области. Затраты на подключение СЗО, а это более 1 млрд рублей, несёт федеральный бюджет.

– Предположу, что в наши дни нет человека, которого бы не интересовала темы защиты персональных данных в интернете. Можете дать советы читателям «КП», как безопасно пользоваться возможностями цифрового мира?

– На самом деле больших сложностей в безопасном использовании цифровых сервисов нет. Во-первых, важно внимательно относиться к собственным персональным данным – как минимум выдавать их в сеть в «сокращённом виде», а не с полным указанием своего адреса, номера телефона и других данных, позволяющих незаконопослушным гражданам нанести вам ущерб. Конечно, ни в коем случае нельзя передавать свои персональные данные людям, которых вы не знаете в реальной жизни. При создании учётных записей и личных кабинетов создавайте сложные пароли, разные для разных учётных записей и сервисов. Пароли, кстати, крайне важно периодически менять.

Если же мы говорим о защите данные на устройствах, то здесь самым безопасным будет использовать лицензионные программы, не заходить по сомнительным ссылкам. Даже если вы будете следовать только этим несложным правилам, то ваша защищённость в сети будет обеспечена.