Кировчане интересуются, кто развесил коньки в Гагаринском парке

Жители Кирова интересуются, кто и зачем повесил коньки у катка в Гагаринском парке. Пост об этом появился в сообществе «Злой кировчанин».

Несколько пар коньков висят на светящихся звездах у самого популярного кировского катка. Коньки не новые, но, судя по виду, вполне пригодные для катания. Что это – декор или бесплатный прокат?

«Кто-то потерял, там и шарф рядом висит», «Просто украшение», — предполагают подписчики сообщества.

Как рассказали «КП» работники катка, коньки висят в качестве декора. Воспользоваться ими не получится – у них «проблемные» лезвия. Однако как украшение коньки смотрятся очень органично.

Где покататься на коньках в Кирове в 2022 году.

Фото: Кировская правда