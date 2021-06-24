Кировчане изобрели водоотталкивающий спрей и «Нескользин»

В преддверии Дня изобретателя сотрудники ВятГУ рассказали о своих разработках.

26 июня мы отметим День изобретателя и рационализатора. Это праздник всех тех, кто хочет изменить мир и постоянно что-то придумывает. В Кировской области живёт много уникальных людей, удивляющих своими идеями и их воплощением.

Много изобретателей и в ВятГУ. Представители отдела интеллектуальной собственности рассказали, что ежегодно университет получает в среднем два десятка патентов. Сейчас вуз располагает 136 патентами на изобретения, 26 патентами на полезные модели.

Педагоги пытаются пояснить студентам, что изобретения — это не просто необычный предмет, которого никогда не было. Изобретение — это в первую очередь решение каких-то задач. Оно служит для того, чтобы облегчить жизнь людям.

К таким продуктам относятся одни из последних разработок — это водоотталкивающий спрей и «Нескользин» для обуви. Благодаря спрею можно не опасаться промокнуть под дождём. «Нескользин» — находка для нашей зимы, способная защитить жителей Кировской области от гололёда.

Фото: vyatsu.ru