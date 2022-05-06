Кировчане могут оформить выплаты на детей с 8 до 17 лет через МФЦ и ПФР

Жители Кировской области могут оформить выплаты на детей с 8 до 17 лет через МФЦ и клиентские службы Пенсионного фонда России. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Выплаты на детей в возрасте с 8 до 17 лет были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным. Деньги могут получить семьи, в которых доход на одного человека не превышает региональный прожиточный минимум – 11262 рубля. Если в семье несколько детей, пособие назначается на каждого из них.

Размер выплаты зависит от дохода семьи в размерах 50% — 5768 рублей, 75% — 8652 рубля, 100% — 11536 рублей от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе, которая в текущем году равна 11536 рублей.

Выплата будет назначаться за период с 1 апреля. Если семья подаст заявление до 1 октября, пособие будет выплачено за весь период с 1 апреля при условии, что ребенку уже исполнилось 8 лет.

В период с 4 по 10 мая подать заявление можно через МФЦ или клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Также оформить заявление можно через портал госуслуг.

Всю информацию о выплатах на детей с 8 до 17 лет можно посмотреть в карточках: