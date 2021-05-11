Кировчане могут окунуться в новую купель

Завершены работы по обустройству места отдыха на Филейке.

В районе Северной Набережной появилась новая достопримечательность. Активисты там благоустроили неприметный родник, построив на этом месте купель, лестницы, пешеходные дорожки.

Задумка привести место в порядок появилась в 2019 году. Вода в роднике очень чистая. Анализ показал, что она соответствует всем нормативам. Волонтёры начали собирать средства на благоустройство. Откликнулось достаточно много людей. Необходимая сумма, около миллиона рублей, была собрана. Начались работы. В прошлом году они практически завершились, но остались последние «штрихи».

На днях волонтёры сообщили, что в купели уже можно окунаться. Там установил вкладыш. Он должен обеспечить достаточный уровень воды для окунания.

Фото: vk.com/public185054843