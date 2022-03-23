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Кировчане могут отправлять «сильные идеи для нового времени»

Отбор проектов проходит до 22 апреля

Тамара Полыхаева Новости, Выбор редакции, Общество

Помощник президента России Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов объявили о сборе идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени».

Заявки принимаются на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля.

– Сейчас мы в начале большого пути вперед, и это касается не только российской экономики, но и всего мира. С точки зрения самореализации людей – это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия для их реализации, – сказал Максим Орешкин, который является председателем Организационного комитета Форума.

Как отметила Светлана Чупшева, в нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, возникающих вследствие санкций. Она рассказала, что на этом форуме увеличилось число направлений, по которым идет сбор идей – их семь.

– В том числе мы делаем отдельный молодёжный трек, адаптируем идеи под запросы молодежи. Приглашаем подключиться к этой работе ребят от 16 до 24 лет. Они также могут предложить инициативы и проекты для развития своего города, региона. Лучшие из проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмет на сопровождение, — отметила Светлана Чупшева.

Идеи принимаются по 7 тематическим направлениям:

— «Национальная социальная инициатива» – идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

— «Национальная технологическая инициатива» — идеи, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях.

— «Национальная кадровая инициатива» — идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей; по созданию возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

— «Национальная экологическая инициатива» — идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшающих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».

— «Предпринимательство» — идеи по повышению инвестиционной активности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.

— «Развитие регионов» — идеи по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для прорывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и миссии развития малых городов и сел.

— «Открытый разговор» — нестандартные идеи для повестки развития России – 2030, не вошедшие в прочие тематические треки.

На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется экспертное сообщество Агентства, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Эта работа должна завершиться до начала мая. Экспертный совет АСИ, новый состав которого сейчас формируется, займется отбором топ-200. К июню председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей.

Финальной точкой станет двухдневный форум, который состоится летом. На его площадках планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания – продемонстрировать 10 из них руководству страны.

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Тамара Полыхаева