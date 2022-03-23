Кировчане могут отправлять «сильные идеи для нового времени»

Помощник президента России Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов объявили о сборе идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени».

Заявки принимаются на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля.

– Сейчас мы в начале большого пути вперед, и это касается не только российской экономики, но и всего мира. С точки зрения самореализации людей – это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия для их реализации, – сказал Максим Орешкин, который является председателем Организационного комитета Форума.

Как отметила Светлана Чупшева, в нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, возникающих вследствие санкций. Она рассказала, что на этом форуме увеличилось число направлений, по которым идет сбор идей – их семь.

– В том числе мы делаем отдельный молодёжный трек, адаптируем идеи под запросы молодежи. Приглашаем подключиться к этой работе ребят от 16 до 24 лет. Они также могут предложить инициативы и проекты для развития своего города, региона. Лучшие из проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмет на сопровождение, — отметила Светлана Чупшева.

Идеи принимаются по 7 тематическим направлениям:

— «Национальная социальная инициатива» – идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

— «Национальная технологическая инициатива» — идеи, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях.

— «Национальная кадровая инициатива» — идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей; по созданию возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

— «Национальная экологическая инициатива» — идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшающих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».

— «Предпринимательство» — идеи по повышению инвестиционной активности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.

— «Развитие регионов» — идеи по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для прорывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и миссии развития малых городов и сел.

— «Открытый разговор» — нестандартные идеи для повестки развития России – 2030, не вошедшие в прочие тематические треки.

На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется экспертное сообщество Агентства, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Эта работа должна завершиться до начала мая. Экспертный совет АСИ, новый состав которого сейчас формируется, займется отбором топ-200. К июню председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей.

Финальной точкой станет двухдневный форум, который состоится летом. На его площадках планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания – продемонстрировать 10 из них руководству страны.