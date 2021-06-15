Кировчане могут поблагодарить медиков

В преддверии дня медицинского работника жители нашего региона имеют возможность присоединиться к всероссийской акции «Спасибо врачам».

У многих кировчан хоть раз в жизни, но были проблемы со здоровьем. И на помощь приходили опытные врачи. Сейчас есть шанс отметить этих людей. Необходимо лишь принять участие в тематической праздничной акции.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье первого летнего месяца. В этом году праздник выпал на 20 июня. Его суть простая — отдать дань уважения и выразить благодарность людям в белых халатах.

К празднику в России организована акция «Спасибо врачам». Присоединиться к ней могут и жители Кировской области. Для этого нужно записать видеоролик с благодарностью к конкретному медработнику или сделать фотографию. После эти материалы опубликовать в соцсетях.

Обязательно нужно поставить хештеги #СпасибоВрачам #СпасибоВрачам43. Благодаря хештегам пост можно будет легко найти на просторах интернета. Так другие жители региона узнают о самоотверженных врачах и медсёстрах.

Фото: vk.com/coronavirus43