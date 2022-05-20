Кировчане могут поддержать афанасьевский вяз на конкурсе «Дерево года»

В России стартовал конкурс «Российское дерево года – 2022». От Кировской области в голосовании участвует вяз из Афанасьевского района.

Жители региона могут поддержать «свое» дерево и отдать за него голос на сайте rosdrevo.ru. Вяз можно найти по номеру – 35. Он называется «Вяз Марковского угора». Голосование продлится до 1 августа.

Вяз стоит на высоком берегу Камы Знаменитому дереву больше 340 лет. Его высота составляет около 40 метров.

По легенде, дерево посадил крестьянин, вернувшийся домой с первой турецкой войны. За 3 века дерево стало свидетелем многих исторических событий. Местные жители верят, что вяз придает силу всем, кто прислонится к нему.

В 2014 году неподалеку от вяза установили поклонный крест. Он посвящен памяти защитников Отечества, отдавших жизнь за Родину.