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Кировчане могут получить точную копию часов Гагарина

Наталья Дмитриева Выбор редакции, Лучшее, Новости

Для этого нужно стать победителем Космического диктанта.

Накануне Дня космонавтики, 11 апреля, в полдень начнется всероссийский диктант на знание космической истории. В этом году в нем можно принять участи двумя способами: онлайн и офлайн.

Тем, кто решит лично посетить мероприятие, нужно явиться в центр «Космонавтики и авиации» и занять место в зале Конгресса. Тем же, кто решит попробовать свои силы удаленно, нужно заранее зарегистрироваться на сайте Роскосмос, и в назначенное время включить видео на этом портале.

Сообщается, что конкурсантам предложат вопросы о биографиях известных людей и тонкостях жизни и работы на орбите. Их составил и озвучил президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Имена победителей станут известны 14 апреля. Организаторы сообщат об итогах на указанные при регистрации контактные данные: электронку или телефон.

Тому, кто правильно ответит на все вопросы приз вручат лично на церемонии награждения в ВДНХ. Главный приз — точная копия часов Юрия Гагарина, с которыми он отправился в свой первый полет.

Фото: alltime.ru

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Наталья Дмитриева