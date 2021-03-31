Кировчане могут следить за движением общественного транспорта тремя способами

Об этом рассказали на «Депутатском часе» в кировской городской думе. По словам руководителя ЦДС Олега Семакова, в Кирове ведется непрерывный мониторинг работы транспорта. Все машины городских маршрутов оснащены системой Глонасс.

Информация по каждому маршруту поступает в департамент городского хозяйства. Однако с ней могут ознакомиться и жители. Отследить время прибытия автобусов и троллейбусов можно с помощью системы «Умная остановка» и чат-бота «Узнай, когда приедет автобус». Также весь транспорт отражен в системе «Яндекс. Карты», где видно, в какой точке находится машина.

Напомним, что за последнее время кировчане массово жаловались на перебои с автобусами, обслуживающими отдаленные районы города. Так, зимой поступали обращения по нехватки автобусов на маршруте №33, который ездит в Коминтерн.

Сейчас на недостаток машин по маршрутам №44 и №54 жалуются жители Радужного. По их словам, после 20 часов выехать из микрорайона или вернуться домой просто невозможно. Хотя по расписанию автобус №44 должен ходить до 22 часов, а №54 – до 21.40.

Администрация Кирова взяла данные вопросы на контроль.

Ранее мы писали, что на маршруты №1 и №23 вышли новые автобусы повышенной вместимости.