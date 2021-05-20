Кировчане могут заметить на небе серебристые облака

Начинается сезон наблюдений ночных светящихся облачных образований.

Жителей Кирова и районов, которые любят наблюдать закаты и смотреть на небо, уже скоро ждёт настоящий подарок природы. Начинается сезон наблюдения серебристых облаков. Это самые высокие облака земной атмосферы. Они выглядят необычно. У них тонкая структура, а цвет переливающийся с нежного голубого на серебристый.

Явление было открыто в конце 19 века. Его до сих пор относят к интересным загадкам природы. Название образований — серебристые облака или ночные светящиеся. Они возникают при образовании сумерек. Заметить их легко. У них необычный цвет и примечательный блеск.

Сезон видимости в Кировской области приходится с мая по август. Искать их лучше всего над северной частью горизонта. Они проявляются через полчаса после захода солнца. Об этом сообщается в паблике «Любительская Метеорология в Кирове».

Фото: vk.com/meteokirov