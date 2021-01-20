Кировчане могут записаться на вакцинацию через интернет

Для этого разработана специальная форма на портале «Госуслуги».

По поручению президента Владимира Путина в Кировской области начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Для удобства жителей открывается запись через портал «Госуслуги». Уже сегодня можно познакомиться с формой для заявок.

Однако записаться на прививку будет возможно только после поступления в регион самого препарата. Вакцину доставят уже в ближайшее время. Сначала привезут около 18 тысяч, потом ещё 37 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб Кировской области.

Представители оперштаба также уточняют, что те граждане, которые уже оставили заявку на вакцинацию через единый номер 122, повторно через интернет дублировать её не должны.

Уже скоро прививочные пункты будут открыты в каждой медицинской организации региона. Это поможет увеличить количество желающих сделать прививку.

Ранее Роспотребнадзор ответил на 20 вопросов о вакцине от коронавируса.

Фото: vk.com/coronavirus43