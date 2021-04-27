Кировчане напишут диктант Победы

29 апреля Кировская область присоединится к международной акции «Диктант Победы».

Ее участники напишут исторический диктант по событиям Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции, которая будет добровольной и бесплатной, смогут все желающие.

Впервые диктант Победы состоялся в 2019 году. Целью мероприятия стало повышение исторической грамотности россиян. На диктанте они смогут проверить и актуализировать свои знания о войне.

В 2021 году мероприятие пройдет более чем на 15 тысяч площадках во всех регионах России и за рубежом. В Кировской области диктант Победы будет организован на 95 площадках на базе пунктов проведения ЕГЭ в школах и учреждениях культуры. Еще 11 закрытых площадок будут созданы в воинских частях. В Кирове написать диктант можно будет в ВятГУ.

Проверять работы участников в Кировской области будет Центр оценки качества образования. Результаты будут опубликованы в июне в личных кабинетах. Лучшие участники буду отмечены на федеральном уровне.

Ознакомиться с условиями участия, выполнить подготовительный тест и выбрать площадку для написания диктанта Победы можно на сайте диктантпобеды.рф.