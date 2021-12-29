Кировчане назвали малышей Лукиан, Каспер, Спартак

В этом году родители были очень изобретательны при выборе имён своим детям.

Сотрудники ЗАГСа подготовили любопытную статистику по именам, которыми в 2021 году горожане называли новорождённых. Об этом пишет gorodkirov.ru.

Известно, что кроме традиционных имён кировчане активно придумывали совершенно необычные. Например, Спартак, Аким, Стефан, Лад, Итан.

Девочек называли Илана, Дива, Милина и даже Ария. Среди редких женских имён Афина, Линара, Ванесса.

Однако, большинство кировчан давали детям привычные для нашей страны имена. Среди популярных остаются Артём, Иван, Михаил, Анна, Мария, Ева.

Ранее мы писали, что в Кирове родители назвали сына Каспером.

Фото из открытых источников