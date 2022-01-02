Кировчане не готовы обменять длинные новогодние каникулы на отпуска

Недавно жителям России предложили отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам россиян, чтобы у них была возможность самостоятельно выбрать, когда отдыхать. Однако кировчане чаще выступают против подобной инициативы. Это следует из опроса, который провели специалисты российской онлайн-платформы SuperJob.

Поддержали её 34% жителей Кирова, половина горожан (48%) оказались против такого нововведения, еще 18% затруднились с оценкой идеи.

Если среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения обменять длинные новогодние каникулы на отпуска (41% и 44% соответственно), то женщины чаще всех выступали против (56%).

Кировчане старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (52%).

«Зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает», — говорят сторонники этой инициативы.

Её противники приводят другие аргументы:

«Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учебы»;

«В большинстве случаев работодатель неохотно отпускает на две недели, что уж говорить о дополнительных днях!»

Фото: Александр Папырин