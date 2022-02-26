Кировчане не могут оплатить проезд с телефона

Сегодня утром кировчане столкнулись с тем, что стало невозможно заплатить за проезд с помощью телефона держателям карт банков:

Напомним, на минувшей неделе против них ввели санкции. По этой причине сервисы бесконтактной оплаты ApplePay и GooglePay прекратили техническую поддержку их приложений.

В кредитных организациях отмечают, что средства на счетах находятся в полной сохранности и вкладчики могут снять свои деньги в банкоматах, расположенных на территории нашей страны в любое удобное время.

Добавим, держателей карт других банков эта проблема пока не коснулась.