Кировчанка не прошла кастинг на участие в первом космическом фильме

Комиссия завершила отбор кандидатов на участие в фильме «Вызов». Он станет первой кинокартиной, которая будет сниматься в космосе на международной космической станции.

Как и следовало ожидать, в список вошли уже опытные актеры – Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж), а также Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж). Они прошли медицинский и творческий конкурс и начнут подготовку к съемкам уже весной. На МКС киноэкспедиция отправится 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

Напомним, что кастинг на участие в фильме «Вызов» был объявлен в начале ноября прошлого года для широкой аудитории. В нем приняла участие кировчанка Дарья Надёжина, экскурсовод Детского космического центра. Она успешно прошла задания отборочного тура и получила положительный отклик на свою заявку.

— Я люблю космос. Я почувствовала в себе силы и приняла вызов!, — писала Дарья в соцсетях.

Фото: cosmomuseum43