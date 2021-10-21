В Кирове на несколько часов ввели бесплатный проезд

Вечером 20 октября жители Кирова несколько часов бесплатно ездили в городском транспорте. Причиной неожиданного бесплатного проезда стал крупный сбой в работе валидаторов.

— Произошёл очередной сбой, в результате которого, большая часть терминалов перестали функционировать! Пассажиров перевозим бесплатно! Такая ситуация почти у всех перевозчиков в городе! – написал в своем телеграм-канале гендиректор АТП Денис Пырлог.

По словам пассажиров, устройства внезапно перестали принимать оплату, как 7 месяцев назад. В ЦДС пояснили, что причиной неполадок стали устаревшие валидаторы.

Большинство устройств для оплаты проезда достаточно старые – выпуска 2012 года. Изначально они были рассчитаны на считывание данных с электронных проездных. Сейчас же через низ происходит еще и оплата проезда с банковских карт.

— Память устройств не рассчитана на такое количество операций. Когда свободное место заканчивается, валидатор перестает принимать платежи, — сообщили в Центральной диспетчерской службе.

Над устранением неполадок работали 3 бригады специалистов. Они почистили память валидаторов на маршрутах со старыми устройствами. К утру 21 октября проблемы были устранены. Кировчане снова могут платить за проезд в прежнем режиме.

Отметим, что замена старых валидаторов уже началась. В настоящее время закуплено около 100 новых устройств.