Кировчане несут цветы к месту аварии в Чистых Прудах

Рядом с местом резонансного ДТП в Чистых Прудах образовался стихийный мемориал. Жители Кирова приносят сюда цветы и детские игрушки. Таким образом они хотят почтить память 6-летнего мальчика, получившего смертельные травмы в аварии.

Фото с места трагедии появились в группе «Типичный Киров». В комментариях подписчики паблика выражают свои соболезнования родителям погибшего мальчика.

ДТП случилось 17 августа на перекрестке улиц Попова и Чистопрудненской. 35-летняя женщина на «Хонде» поворачивала налево и врезалась в «Форд» под управлением 21-летнего водителя. Иномарка вылетела на тротуар и сбила шестерых пешеходов.

Пострадавшие: трое взрослых и трое детей – были госпитализированы. Самые серьезные травмы оказались у 6-летнего мальчика. Он впал в кому и вечером 19 августа скончался в реанимации.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Позже оно было переквалифицировано на более «тяжелую» статью.

Фото: vk.com/etotkirov