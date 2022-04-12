Кировчане отдают космосу сердце. Световое!

Кировская компания устроила оригинальную акцию в другом регионе.

Прямо сейчас в Калуге проходит международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В эти минуты кировская команда «Рисуй светом» (компания ООО «Планета») проводит акцию «Сердце добра».

Огромное световое сердце-«лайк» из световых планшетов соберут на открытой площадке фестиваля. Их объединят в щиты, которые волонтеры поднимут вверх и соединят в определенном порядке. Фигуру можно будет видеть даже из космоса, рассказал «КП» представитель компании Илья Захарченко.