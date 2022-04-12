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Кировчане отдают космосу сердце. Световое!

Игорь Нелюбин Новости, Культура

Кировская компания устроила оригинальную акцию в другом регионе.

Прямо сейчас в Калуге проходит международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В эти минуты кировская команда «Рисуй светом» (компания ООО «Планета») проводит акцию «Сердце добра».

Огромное световое сердце-«лайк» из световых планшетов соберут на открытой площадке фестиваля. Их объединят в щиты, которые волонтеры поднимут вверх и соединят в определенном порядке. Фигуру можно будет видеть даже из космоса, рассказал «КП» представитель компании Илья Захарченко.

Кировчане отдают космосу сердце. Световое! Кировчане отдают космосу сердце. Световое! Кировчане отдают космосу сердце. Световое! Кировчане отдают космосу сердце. Световое!

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Игорь Нелюбин