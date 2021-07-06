Кировчане переживают за котика в окне

Животное повисло на приоткрытой для проветривания створке рамы.

Вчера в 20 часов в паблике «Злой кировчанин» опубликовали снимки дома, расположенного по улице Ленина, 102. На верхнем этаже пятиэтажки, в окне повис кот. Передние лапы и живот питомца были уже в квартире, а вот задние лапки и хвост остались на улице.

Зацепиться, чтобы втянуть остатки тела за пластиковый подоконник, животное не смогло. А хозяев, которые бы помогли ему выбраться из этой ловушки, дома не было.

Прохожие сфотографировали пострадавшего и разместили снимок в самом популярном паблике в надежде, что владельцы увидят и спасут котика. Тут же кировчане начали писать, что животное обречено.

Оказывается, уже многие потеряли своих питомцев подобным образом. После долгого пребывания в таком подвешенном положении у котов отнимаются конечности. Кого-то ветеринары успевают спасти, кого-то нет.

Про этого страдальца соседи владельцев в 22 часа написали, что хозяева вернулись и котик скончался у них на руках.

Ранее мы писали, что загрязнителей воздуха в Кирове найдут и накажут по уголовной статье.

Фото: vk.com/zlo43