Кировчане по-прежнему могут заказать товары на крупнейшем маркетплейсе РФ

Представители российского интернет-магазина Ozon сообщили, что вся инфраструктура, сервисы и IT-системы маркетплейса по-прежнему стабильно работают.

Компания старается поддержать покупателей, продавцов и бизнес-партнеров. Сообщается, что покупки на Ozon можно совершать в прежнем режиме. Некоторые товары пользуются повышенным спросом, но площадка имеет их достаточный запас на центральных и региональных складах.

Также маркетплейс проводит мониторинг цен на площадке и пресекает их необоснованный рост на социально значимую продукцию. Продолжаются переговоры о дополнительных поставках. Оплата покупок онлайн также происходит без сбоев. Продолжается выплата вознаграждений продавцам и партнерам.

Клиенты могут оплатить заказы картами Visa/Mastercard, если они выпущены отечественными банками. Также принимаются карты МИР. В OZON также сообщают, что нет проблем и с доставкой товаров. Используется наземный транспорт, который работает без перебоев.

Отдельно следует отметить, что в непростой экономической ситуации маркетплейс не оставил без поддержки продавцов, которые реализуют здесь свои товары, а таких предпринимателей более 100 тысяч. Продавцы регулярно получают выплаты, теперь и дополнительные. Это позволяет продавцам более оперативно закупать товары.

Ozon до 30 июня отменил плату за размещение наиболее востребованных товаров на своих складах. Имеются в виду товары повседневного спроса, детские товары, зоотовары, электроника, продукция для сада и огорода и другие.