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Кировчане подарили музею любопытные семейные реликвии

Екатерина Сонина Новости, Культура

В ближайшее время в Диораме откроется выставка, посвящённая самому главному празднику года.

Сотрудники кировской Диорамы сейчас занимаются подготовкой выставки, которая посвящена истории новогодней игрушки. Примечательно, что формируют экспозицию не только из экземпляров, которые находятся в фондах музея. Часть экспозиции — это игрушки кировчан.

Кировчане подарили музею любопытные семейные реликвии

Ещё несколько месяцев назад музей обратился к горожанам с просьбой помочь. Кировчане активно начали откликаться.

Сотрудники учреждения получили любопытные семейные реликвии, посвящённые празднованию Нового года. Кто-то принёс отлично сохранившиеся фигурки Деда Мороза и Снегурочки. А одна из кировчанок передала в музей большой набор игрушек и стеклянных бус. Коллекция представляет собой ценность, так как произвели её более 70 лет назад.

Кировчане подарили музею любопытные семейные реликвии

Сотрудники Диорамы продолжают принимать от жителей Кирова ёлочные украшения. Выставка откроется в декабре.

Ранее мы сообщали, что Киров начали украшать к Новому году.

Фото: vk.com/id452822413

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Екатерина Сонина