Кировчане подарили музею любопытные семейные реликвии

В ближайшее время в Диораме откроется выставка, посвящённая самому главному празднику года.

Сотрудники кировской Диорамы сейчас занимаются подготовкой выставки, которая посвящена истории новогодней игрушки. Примечательно, что формируют экспозицию не только из экземпляров, которые находятся в фондах музея. Часть экспозиции — это игрушки кировчан.

Ещё несколько месяцев назад музей обратился к горожанам с просьбой помочь. Кировчане активно начали откликаться.

Сотрудники учреждения получили любопытные семейные реликвии, посвящённые празднованию Нового года. Кто-то принёс отлично сохранившиеся фигурки Деда Мороза и Снегурочки. А одна из кировчанок передала в музей большой набор игрушек и стеклянных бус. Коллекция представляет собой ценность, так как произвели её более 70 лет назад.

Сотрудники Диорамы продолжают принимать от жителей Кирова ёлочные украшения. Выставка откроется в декабре.

Ранее мы сообщали, что Киров начали украшать к Новому году.

Фото: vk.com/id452822413