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Кировчане поддержали идею назвать одну из улиц города именем Натальи Катаевой

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

85,5 процента опрошенных жителей Кирова поддержали идею о присвоении одной из городских улиц имени общественницы Натальи Катаевой. Об этом сообщили в горадминистрации.

Член Общественной палаты, президент фонда «Вятская соборность» и председатель городского Совета женщин Наталья Катаева скончалась в августе 2021 года. За годы своей работы она сделала многое для развития города.  

Наталья Алексеевна стала инициатором создания в Кирове территориального общественного самоуправления. Кировские практики ТОС были высоко оценены на окружном и российском уровнях.

Чтобы отдать дань памяти известной общественницы, Центр местной активности Первомайского района выступил с инициативой присвоить имя Натальи Катаевой одной из улиц нового микрорайона Прибрежный (ЖК «Ривер Парк»).

В группе ЦМА «ВКонтакте» был размещен опрос на данную тему. Он продлится до 23 января. На сегодня в нем приняли участие более 1,2 тысячи человек. 85,5 процента опрошенных поддержали инициативу ЦМА.

Вместе с тем в управлении организационной работы горадминистрации отметили, что присвоить имя известного земляка можно только новым элементам улично-дорожной сети и по истечении не менее 10 лет со дня смерти указанных лиц.

За последние 5 лет в областном центре появились 3 улицы, названные в честь знаменитых кировчан. Это улица художника Аркадия Колчанова в Порошино, улица полицейского Дмитрия Козулева в Ленинском районе и улица ветерана ВОВ Германа Якшина.

Вопрос о появлении улицы Натальи Катаевой будет вынесен на совет по топонимии. Если его члены поддержат инициативу, за нее будут голосовать депутаты гордумы.

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Юлия Зорина