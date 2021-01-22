Кировчане подсчитали, сколько уток живёт у Диорамы

По сравнению с прошлым годом число водоплавающих выросло почти в 3 раза.

В Кирове завершилась всероссийская акция «Серая шейка». В ней принимали участие активисты, которые любят природу. Акция посвящалась учёту зимующих водоплавающих птиц.

В результате было обследовано 12 водоёмов и разные места концентрации уток. Чаще всего в нашем городе встречаются кряквы. Их насчитывается около 3600 особей. При этом большинство (3 тысячи) обитает в пруду у Диорамы.

Активистов, которые проводили подсчёт, очень удивило это количество. Ведь ещё год назад в водоёме парка им. Кирова обитало около тысячи крякв. За год их количество увеличилось в три раза. Что повлияло на такой рост не известно. Волонтёры лишь выдвигают догадки. Одной из причин мог стать запрет весенней охоты в связи с COVID-19, что благоприятно повлияло на успешность размножения птиц и высокую выживаемость молодняка крякв.

Кряквы в нашем городе встречаются не только на водоёмах, но и на улицах у крупных торговых центров, магазинов, рынков.

Помимо кряквы, волонтёры в Кирове встретили хохлатых чернети, чирков-свистунков и обыкновенного гоголя. Чирки уже на протяжении нескольких лет остаются на зимовку в окрестностях города, а именно на полынье реки Вятки. Информацию об учёте водоплавающих птиц опубликовали в группе «Птицы Кировской области».

Ранее мы сообщали, что кировчан наградили за фото вятских птиц.

Фото: vk.com/aves_kirov