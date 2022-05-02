Кировчане получат еще полсотни новых автобусов

В Кирове государственное АО «КПАТ» намерено приобрести 51 автобус класса М3.

Объявление опубликовано на сайте госзакупок, торги проводятся до 17 мая. Машины должны быть белыми, текущего года выпуска. Вместимость — не менее 90 пассажиров, сидений (антивандальных) — не менее 26. Должны работать на метане, иметь кондиционеры мощностью не менее 24 кВт.

Технику необходимо поставить до 29 июля 2022 года. Начальная цена контракта — около 19,6 млн рублей за автобус.

Напомним, в начале года в Кирове вышли на маршруты 67 таких же новых машин.