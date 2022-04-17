Главная > Новости > Кировчане получат летние пригородные поезда и выходные вагоны

Кировчане получат летние пригородные поезда и выходные вагоны

Игорь Нелюбин Новости, Общество

С 22 апреля в Кировской области начнут курсировать летние электрички.

Пока у жителей  в Кировской области растёт спрос на пригородные перевозки, будет увеличено число пригородных поездов на участках от Кирова до Лянгасово, станций Стрижи и Великая. В частности, ежедневно будут ходить поезда №6305/6306 и №6307/6308 Киров – Лянгасово – Киров, а также №6333/6334 Киров – Стрижи – Киров, а с 30 апреля №6614/6613 на маршруте Киров – Великая – Киров. В выходные дни число вагонов в составах будет увеличено с 4 до 6.

Расписание поездов пригородного сообщения можно узнать:

  • — в едином информационно-справочном центре ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;
  • — в справочной службе на железнодорожных вокзалах;
  • — в пригородных билетных кассах;
  • — на сайте https://www.rzd.ru/;
  • — на сайте пригородной компании АО «ВВППК» – http://vvppk.ru/.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Игорь Нелюбин