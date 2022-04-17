Кировчане получат летние пригородные поезда и выходные вагоны

С 22 апреля в Кировской области начнут курсировать летние электрички.

Пока у жителей в Кировской области растёт спрос на пригородные перевозки, будет увеличено число пригородных поездов на участках от Кирова до Лянгасово, станций Стрижи и Великая. В частности, ежедневно будут ходить поезда №6305/6306 и №6307/6308 Киров – Лянгасово – Киров, а также №6333/6334 Киров – Стрижи – Киров, а с 30 апреля №6614/6613 на маршруте Киров – Великая – Киров. В выходные дни число вагонов в составах будет увеличено с 4 до 6.

Расписание поездов пригородного сообщения можно узнать: