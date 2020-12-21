Кировчане получили новогодний подарок от Путина

Жители Кировской области начал получать «новогоднюю» выплату 5 тысяч рублей. О ней объявил Президент РФ Владимир Путин на недавней пресс-конференции.

Деньги получат семьи детей до 7 лет включительно. Выплаты уже начали поступать на счета россиян. Причем тем, кто уже получал «коронавирусные» деньги (10 тысяч рублей), выплата будет начислена автоматически, без заявлений.

Как пояснил президент, эта сумма – «скромный подарок» для детей, которые лишились новогодних елок из-за пандемии коронавируса.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что для семей с детьми в стране действуют следующие выплаты:

От 0 до 1,5 лет – пособие в размере одного прожиточного минимума на каждого ребенка при условии, что доход меньше двух ПМ на каждого члена семьи.

От 1,5 до 3 лет – выплата в размере одного ПМ на каждого ребенка из средств материнского капитала при условии, что доход меньше двух ПМ на каждого члена семьи.

От 3 до 7 лет – выплата в размере 0,5 ПМ на каждого ребенка при условии, что доход меньше одного ПМ на каждого члена семьи.

Ранее мы писали, что кировский журналист побывал на пресс-конференции Владимира Путина, которая в этом году прошла в необычном формате.