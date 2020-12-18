Кировчане пожаловались на опаздывающие автобусы

Сообщение о том, что маршрут №38 отстает от графика, появилось в соцсетях. По словам автора поста, 38-й постоянно опаздывает на 5-10 минут. Так, например, 17 декабря автобус «выпал из графика» на 6 минут.

Департамент городского хозяйства и Центральная диспетчерская служба города провели проверку по обращению. Как было установлено, 17 декабря 38-й сломался в районе Чистых прудов и сошел с маршрута.

— Предыдущий автобус отправился в рейс в 8.34 – с опозданием в 3 минуты. Следующий автобус был в 9.00, — отметили в ЦДС.

Как подчеркнули в ведомстве, общественному транспорту разрешается опаздывать максимум на 5 минут – именно столько составляет допустимое отклонение от расписания. Мониторинг графика ведется в режиме онлайн: все машины оснащены системой ГЛОНАСС/GPS. Данные об их движении по маршруту поступают на сервер ЦДС в режиме реального времени. Все отклонения от графика фиксируются, и по каждому случаю нарушений проводится разбирательство.

Ранее мы писали, что проезд в кировских автобусах может подорожать в два раза.