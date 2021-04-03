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Кировчане предпочитают отечественную «Калину» заграничному «Фокусу»

Наталья Дмитриева Новости, Экономика

Если на всероссийском рынке вторичных машин лидирует Ford Focus, то жители нашего региона голосуют рублем за отечественный автопром.

Первые 8 строчек ТОП-10 самых продаваемых подержанных авто региона – ВАЗы. Этот список составили эксперты «Авито Авто», подсчитав продажи за первые три месяца нового года.

Лидер рейтинга ТОП-10 самых продаваемых моделей в Кировской области — «Лада Калина». Новые хозяева получали ключи от этой ласточки, заплатив в среднем около 160 тысяч рублей. На втором по популярности месте «Лада Самара». Ее брали за 75 тысяч рублей. На почетном третьем — российский автомобиль повышенной проходимости «Нива Шевроле» за 263 тысяч рублей.

Если смотреть на общероссийский рейтинг, то лидеры меняются: Ford Focus занимает первую строчку. На второй — Kia Rio, не попавшая в третье ТОП-10 Кировской области, равно как и Lada Vesta, занявшая во всероссийском списке 3 место.

Итак, как же расположились  модели ВАЗов, кроме тройки лидеров?

4 место — Лада Гранта (280 тыс. руб.);
5 место — Лада Приора (177 тыс. руб.);
6 место — Нива 4×4 (135 тыс. руб.);
7 место — ВАЗ- 2110 (55 тыс. руб.);
8 место — ВАЗ- 2112 (77 тыс. руб.).

На последние две строчки рейтинга попали иномарки.

9 место — Ford Focus (270 тыс. руб.);
10 место — Renault Logan (258 тыс. руб.).

Эксперты отмечают, что за минувший год цены на подержанные машины выросли на 14,3%. В среднем, чтобы купить машину кировчанину требуется 240 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, какие самые популярные цвета авто у кировчан.

Фото из открытых источников

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Наталья Дмитриева