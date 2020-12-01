Кировчане примут участие в масштабной всероссийской исторической реконструкции

Настоящее боевое шоу планируется приурочить ко Дню неизвестного солдата.

В Казани 6 декабря состоится военно-историческая реконструкция «Битва за Москву». Это будет зрелищное шоу от лучших реконструкторов России. Известно, что в постановке примут участие и представители Кировской области.

«Битва за Москву» приурочена к Дню неизвестного солдата. Дата традиционно отмечается в начале декабря. Это память о воинах, погибших в боевых действиях в России и за пределами нашей страны.

В начале же декабря 1941 года немецко-фашистских войска пошли на Москву. Они подошли к столице очень близко. Но наша армия нанесла сокрушительный удар по передовым частям захватчиков. Этой битве и посвящается историческая реконструкция, которая состоится в Казани.

Известно, что место, где развернётся масштабный бой, находится у Национального музея. Сотрудники учреждения приготовили для посетителей также и другие интерактивы, часть мероприятий пройдёт онлайн.

Фото: sputnik.by