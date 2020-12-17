Кировчане приняли участие в пресс-конференции Владимира Путина

Из-за пандемии мероприятие прошло в новом формате.

Сегодня, 17 декабря, состоялась пресс-конференция президента Владимира Путина. Она началась ровно в 12 часов дня. На ней присутствовали и журналисты из Кирова. В том числе корреспондент «Кировской правды».

Пресс-конференцию дополнили элементами прямой линии, которая в этом году не состоялась из-за пандемии. Вопросы могли задавать не только журналисты, но и обычные граждане.

Одним из первых вопросов был вопрос про систему здравоохранения. Владимир Путин подчеркнул, что к таким масштабам, с которыми страна столкнулась, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. Но всё-таки российская система и госуправление продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов.

Тему коронавируса поднимали несколько раз. Задали президенту и вопрос о том, привился ли он от COVID-19. Глава государства пообещал, что обязательно это сделает.

Владимир Владимирович рассказал о выплатах семьям с детьми. Так, уже с января увеличится пособие на детей 3-7 лет. Это коснётся семей, в которых подушевой доход не достиг прожиточного минимума. Выплату повысят до одного прожиточного минимума. Также Владимир Путин спрогнозировал рост реальной зарплаты в России на 1,5% до конца года.

Осветили и тему про условия для индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам главы государства, она зависит от бюджетной обеспеченности в России. Ещё один важный вопрос коснулся роста цен на продукты питания. Путин подчеркнул, в этом году в России за последние 6 лет собрали рекордный урожай — около 131-134 млн.тонн, при этом хлеб и макароны растут в цене. Такого быть не должно.

Спросили президента о предстоящих выборах, образовании, отношении с соседними странами, лекарственных препаратах, экономической ситуации в целом.

Пресс-конференция 2020 длилась четыре с половиной часа. За это время глава государства ответил на 60 вопросов.

Ранее корреспондент «Кировской правды» Маргарита Барамзина рассказала о том, как организована работа на площадке для представителей СМИ непосредственно перед самой пресс-конференцией.

Фото: kirovpravda.ru