Кировчане присматриваются к новому налоговому режиму

Как утверждает УФНС России по Кировской области, в регионе приобретает популярность «Налог на профессиональный доход» (НПД) для самозанятых граждан.

На 1 января его выплачивали 24908 жителей области, причем, большинство, 19067 из них выбрали её в качестве региона осуществления деятельности. В общей сложности за 2021 год общий задекларированный доход самозанятых составил 2,8 млрд рублей. Из этой суммы в бюджеты поступило почти 73,1 млн рублей налоговых платежей, в том числе в областной более 46 млн, и еще свыше 27 млн в ФОМС.

Подробнее о налоге можно узнать на сайте налоговой службы: https://npd.nalog.ru.