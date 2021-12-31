Кировчане присоединились к акции «Автоёлка-2022»

За сутки до Нового 2022 года свою ёлку зажгли в Порошино кировские автомобилисты.

Накануне на парковке конного клуба «София» собралось около 60 машин. Они выстроились в форме елочки, у которой четко выражен ствол и «треугольные юбочки».

Встреча началась в 20-30, когда уже стемнело, поэтому для фотосъемки с высоты квадрокоптером водители зажгли фары и фонари.

Кстати, не так давно подобное автопостроение устроили автолюбители самого южного города нашего региона. В Вятских Полянах возле аэропорта в форме ёлки запарковали свои машины 50 автовладельцев.

После съемки машин участники покинули авто и сами выстроились в цифры наступающего года, подсветив свои тела фонариками.

Фото Илья Лобанов vk.com/tippolyany vk.com/kirovdps