Кировчанка про коронавирус: «Не хочу больше никого терять!»

Жители региона рассказывают о своем «знакомстве» с коронавирусом

Министерство здравоохранения Кировской области сообщает, что за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 8 481 человек – это рекорд за весь период вакцинации. В ведомстве отмечают, что свою роль сыграли введенные ограничительные мероприятия.

Между тем ситуация по заболеваемости остается сложной: на амбулаторном и стационарном лечении находятся 16 800 человек. 199 пациентов помещены в отделения реанимации и интенсивной терапии. 48 больных – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Сохраняется статистика по формам заболевания: среди вакцинированных пациентов 98% болеют в легкой и средней формах. Среди невакцинированных у 98,1% болезнь протекает в тяжелой форме.

«Я заболела с прививкой, но отделалась легким испугом»

Жительница Богородского Светлана Метелёва с самого начала пандемии соблюдала рекомендованные меры — носила маску, выдерживала социальную дистанцию, часто мыла руки и обрабатывала поверхности на рабочем месте, в квартире.

— Когда появилась возможность сделать прививку от ковида, я вакцинировалась в числе первых – в феврале. А в конце августа ревакцинировалась. Но все-таки в моей «антиковидной обороне» инфекция пробила брешь, — говорит Светлана. — Вечером я легла спать здоровая, утром проснулась «развалиной». Сразу же известила о недомогании своего руководителя и осталась дома. В течение дня принимала порошки от простуды, а утром следующего дня не почувствовала запахов.

Как только Светлана поняла, что это не банальная простуда, она отправилась в поликлинику, чтобы сдать тест. На следующий день ей сообщили, что тест положительный. Врач определила схему лечения и дату, когда следует прийти на контрольный тест.

— В «протокольное» время я уложилась, перенесла заболевание в лёгкой форме, — отмечает Светлана. — Если бы меня попросили описать течение болезни, я использовала бы слово «слегка» — слегка поломало, слегка потемпературила, слегка покашляла. Через две недели контрольный тест показал отрицательный результат. Сейчас я на работе, трудоспособна и бодра. Через 30 дней хочу привиться еще и от гриппа.

Женщина выражает огромную благодарность врачам и медсестрам.

— Вывод, который я для себя сделала: да, я заразилась с прививкой, но в итоге отделалась «лёгким испугом». Именно в этом и состоит смысл прививки. Считаю, что вакцина сработала! – подчеркивает Светлана.

«Не хочу больше никого терять!»

Жительница Арбажа Наталья Зевахина сделала прививку в сентябре. Как она говорит, решение о вакцинации далось нелегко.

– Год назад я выписалась из госпиталя в Ганино после COVID-19 с двусторонним поражением лёгких, – вспоминает Наталья. – Ещё в конце мая количество антител показывало, что иммунитет есть.

По словам женщины, сутки дома с кратковременным повышением температуры после прививки и с двумя таблетками парацетамола – это далеко не то же самое, что две недели под капельницами в красной зоне госпиталя.