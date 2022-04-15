Кировчане провели «сердечный» флешмоб в Калуге

В этом году страна в 61-й раз отметила День космонавтики. К празднику кировчане устроили оригинальный флешмоб – собрали огромное сердце из световых планшетов и символически «отправили» его в космос.

Что из этого получилось и откуда взялась столь необычная идея, рассказали «КП» организаторы акции.

Человек, который делает звезды

…Уже много лет в Кирове работает уникальная в своем роде «космическая» компания – ООО «Планета». Ее создатель и вдохновитель – предприниматель Константин Перминов. 16 лет назад он начал делать светящиеся звезды и продавать их детям и их родителям. А потом появился набор «Рисуй светом» — на тот момент первый в России.

На развитие своего дела Константин получил государственный грант. Путь к мечте был долгим и непростым, но в конечном счете идея оказалась весьма успешной. Сегодня светящиеся игрушки с частичкой волшебства популярны среди детей и взрослых.

Сегодня в ассортименте компании – более 150 наименований товаров: светящихся наклеек, световых кистей и планшетов, наборов для рисования светом… А продукция «Планеты» представлена более чем в 1000 магазинов в России и за рубежом.

Сердце добра

Не так давно команда «Рисуй светом» задумала провести необычную акцию – световой перфоманс. Он прошел 12 апреля в Калуге в рамках международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Команда «Рисуй светом» под руководством кировского предпринимателя Константина Перминова собрала гигантский «лайк» из световых планшетов. Его подсветили с помощью стробоскопа и подняли вверх.

Сердце размером 30 квадратных метров держали на руках более 50 волонтеров – школьники, студенты и взрослые. Как рассказал один из организаторов акции, директор по спецпроектам ООО «Планета» Илья Захарченко, его было видно даже из космоса. Этот момент специально уточняли у физиков.

— Своей акцией мы хотели добавить в жизнь немного волшебства, детской непосредственности и хороших новостей, чтобы люди почувствовали, что еще есть что-то доброе в мире, — поделился Илья.

Акцию поддержал «Роскосмос», переговоры с которым велись несколько месяцев.

— Большой им респект за это, — говорит Илья. – Мы остались довольны тем, как все прошло, волонтеры, которые нам помогали, — тоже. Получилось очень красиво, эффектно. Зрители увидят всё позже в формате видеоверсии. Мы вели съемки с помощью специального дрона, который поднялся максимально высоко и снял сердце так, как видели бы его космонавты. Ведь чтобы полностью оценить масштаб перформанса, надо взглянуть на него с высоты.

Световой рекорд

Изначально «светящийся перфоманс» планировали внести в Книгу рекордов России. Однако по финансовым причинам регистрацию рекорда пришлось отложить. Но от самой идеи кировчане не отказались.

— Ввиду ограничений мы не смогли оплатить участие в Книге рекордов, — рассказал Илья. – Но неофициально, на уровне осознания, рекорд все же есть – наше сердце стало самым большим световым рисунком в истории. Световые щиты никуда не денутся. Если ситуация изменится, мы легко сможем повторить флешмоб.

А значит, есть надежда, что рано или поздно сердце загорится еще раз – и, может быть, в Кирове.

Фото: vk.com/risyusvetom, Артем Шуткин